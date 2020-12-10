İnşaat işçilerinin gıda zehirlenmesi soruşturması: 2 şüpheliye ev hapsi

Maltepe ve Beykoz’da birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan 190 işçinin yedikleri yemekten zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan yemek firmasının yetkilisi E.A. ve gıda mühendisi S.P., hakkında konutunu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Maltepe ve Beykoz’da birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında şantiyelere yemek tedarik eden şirketin yetkilisi E.A. ve gıda mühendisi S.P. gözaltına alınmıştı.

Savcı tutuklanmalarını istedi

Savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlanan 2 şüpheli “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanmaları talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Suçlamaları kabul etmediler

Şüphelilerden E.A., mahkeme sorgusunda, “Üretilen yemeğin hiçbir kademesinde hiçbir sorumluluğum yoktur. Aynı yemekten ben de fazlaca yedim, bende herhangi bir etki görünmedi” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli S.P. ise, “Yaptığımız yemeklerde hiçbir sorun yoktu. Ben şantiyeye gittikten sonra bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ben bütün testlerimi kontrollerimi yaptım” diye konuştu.