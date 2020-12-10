İnşaat işçilerinin gıda zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınanlara tutuklama talebi

Maltepe ve Beykoz’da birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan 190 işçinin gıda zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan yemek firmasının yetkilisi E.A. ve gıda mühendisi S.P., “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Maltepe ve Beykoz’da birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şantiyelere yemek tedarik eden şirketin yetkilisi E.A. ve gıda mühendisi S.P. gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanmaları talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

“9 aydır yemek tedarik ediyoruz”

Savcılık ifadesinde, yemek firmasının üretim biriminde yaklaşık 3 yıldır müdür yardımcısı olarak görev yaptığını söyleyen şüpheli E.A., “Olayın meydana geldiği inşaatın Maltepe’deki firmasına 8-9 aydan beri yemek tedarikini bizim firmamız yapmaktadır. Firmaya yemekler, öğlen ve akşam yemeği olmak üzere iki öğün şeklinde ve servise hazır şekilde gönderilmektedir. Olay günü firmaya gönderilen öğle yemeği, dana et döner, tavuk suyu çorba, pirinç pilavı ve ayrandan oluşmaktaydı. Bu yemekten sonra işçilerde sıkıntı olmuş. Gerekli numuneler İl Tarım Müdürlüğü’ne gönderildi. Raporun beklenmesini istiyorum. Olay günü firmamızda üretilen yemek yaklaşık bin 500 kişilik bir işçi grubuna 6 ayrı şantiyede dağıtıldı. Sadece Maltepe’de bulunan firmanın işçilerinde ve Kartal Dragos’ta bulunan şantiyedeki yaklaşık 100 kişilik bir grupta sorun oluştu. Kartal’daki inşaat firmasına da yaklaşık 10 aydır yemek tedariki sağlarız” dedi.