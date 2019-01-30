İnşaat işçilerinin kaldığı yatakhanelerde yangın çıktı

Trabzon’un Yomra ilçesinde yapımı süren bir sitenin inşaat işçilerinin kaldığı yatakhanelerde yangın çıktı. İnşaat çalışanlarının işbaşı yapmalarının ardından çıkan yangında faciadan dönüldü.

Trabzon’un Yomra İlçesi Salih Dursun Caddesi Liman Bölgesi’nde yer alan bir site inşaatında işçilerin kaldığı yatakhanelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların iş başı yapmalarının ardından yaklaşık 1 saat sonra çıkan yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında maddi hasar oluştu. İşçilerin işbaşı yapmaları nedeniyle yatakhanelerde kimse bulunmazken, yatakhaneler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

