İnşaat işçisi, çöken duvarın altında kalarak öldü

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Sedat Akdeniz (36), yıkımını yaptığı evin çöken duvarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, Çermik ilçesi Saray Mahallesi Saray Hamamı yakınlarında meydana geldi. Kerpiç evin yıkımında çalışan inşaat işçisi Sedat Akdeniz, aniden büyük bir gürültü ile çöken duvarın altında kaldı. Çevredekiler tarafından molozların altından güçlükle çıkarılan Akdeniz, Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine rağmen Sedat Akdeniz, kurtarılamadı.

Ergani Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri, duvarın çöktüğü bölgede inceleme yaptı. Sedat Akdeniz'in cenazesi yakınları tarafından hastaneden alınarak, asri mezarlıkta toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI



