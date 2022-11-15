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İnşaat işçisi duyduğu sese yöneldi, gördüğü şey şoke etti: Bu halde 2-3 gün kalmış

15.11.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te kafasını lavabo deliğine sıkıştıran yavru kedi o görüntüsüyle inşaat işçilerini şoke etti. Lavaboya sıkışan yavru kediyi fark eden inşaat ustası Tuncay Altun, "İnşaatta çalışırken bir kedi sesi duydum. Önce önemsemedik. Kedi sesi çoğalmaya başladı. Ben o tarafa yöneldim. Kedilerin olduğu yerde yavru kedi kafasını lavabo deliğine sıkıştırmış. Hayvanın o halini görünce şok oldum. 2-3 gün kaldığı için önce kendine gelemedi. O gün orada olmasaydım ölebilirdi" dedi.

İnşaat işçisi duyduğu sese yöneldi, gördüğü şey şoke etti: Bu halde 2-3 gün kalmış

Fatih, Karagümrük'te 11 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde depoda çalışan inşaat işçileri, bir kedinin sürekli miyavladığını duydu. Sese yönelen inşaat ustası Tuncay Altun, lavabo deliğine sıkışmış yavru kediyi gördü. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Altun, yavru kedinin sıkıştığı lavaboyu binadan dışarı çıkardı. Diğer işçilerin de yardımıyla lavabo çekiçle kırılıp, kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçiler daha sonra kediyi annesinin yanına koyarak işlerine geri döndü. O anlar işçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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"KEDİNİN O HALİNİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Lavaboya sıkışan yavru kediyi fark eden inşaat ustası Tuncay Altun, "İnşaatta çalışırken bir kedi sesi duydum. Önce önemsemedik. Kedi sesi çoğalmaya başladı. Ben o tarafa yöneldim. Kedilerin olduğu yerde yavru kedi kafasını lavabo deliğine sıkıştırmış. Hayvanın o halini görünce şok oldum. Lavaboyu alarak arkadaşların yanına gittim. Arkadaşlarla beraber lavaboyu kırarak kediyi özgürlüğüne kavuşturduk. 2-3 gün kaldığı için önce kendine gelemedi. Kendine geldikten sonra annesine götürdüm. Annesi de emzirdi. Şu an durumu iyi. Hayvanı öyle görüce şaşırdım. Hayvana zarar vermeden lavaboyu çekiç yardımıyla kırdık. O gün orada olmasaydım ölebilirdi" dedi.

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(DHA)

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