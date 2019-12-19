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İnşaat işçisi evinde kendisini iple tavana astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 18:11 | Son Güncelleme

SİVAS'ta inşaat işçisi İlyas D. (25), yalnız yaşadığı evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta inşaat işçisi İlyas D. (25), yalnız yaşadığı evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Ferhatbostan Mahallesi Sait Paşa Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Evde yalnız yaşayan inşaat işçisi İlyas D.'den bir süre haber alamayan yakınları, meraklanıp, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, zili çaldı ancak açan olmayınca çilingir yardmıyla eve girdi. Polis, İlyas D.'yi iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede İlyas D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlyas D.'nin cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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