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İnşaat işçisi hibe desteğiyle patron oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Tatvan ilçesinde inşaatlarda çalışarak ailesini geçindiren Emrah Dağdağan, Genç Çiftçi Projesi kapsamında devletin sağladığı hibe destekle kurduğu tavuk çiftliği sayesinde işinin patronu oldu - Köyünde kurduğu çiftlikte 700 tavuk besleyerek ayda ortalama 20 bin organik yumurta elde eden Dağdağan, işini geliştirerek kente bir tesis kazandırmayı hedefliyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Tatvan ilçesinde inşaatlarda çalışan, şantiyelerde zorlu işlerde ter döken Emrah Dağdağan, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle kurduğu çiftlikte organik yumurta üretiyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından finanse edilen kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki Genç Çiftçi Projesi, iş sahibi olmak, üretim yapmak isteyen gençlerin umudu oldu.

Tarımla uğraşan nüfusun gençleşmesi, tarım alanında istihdamın artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında devletin sağladığı hibe desteklerden yararlanan yüzlerce genç, kurdukları tesisler sayesinde üretim yapmaya başladı.

Tatvan ilçesinde de yıllarca inşaatlarda çalıştıktan sonra kendi işini kurmak isteyen Emrah Dağdağan, proje kapsamında 30 bin lira hibe desteği alarak tavuk çiftliği kurdu.

Van Gölü kıyısındaki Adabağ köyünde ataks cinsi 700 tavuk kapasiteli çiftlikte üretim yapmaya başlayan Dağdağan, sahil şeridindeki arsalarında 200 metrekare kapalı alanın yanı sıra tavukların gezerek beslenmesi için 5 dönüm araziyi tel örgüyle çevreledi.

Ayda ortalama 20 bin organik yumurta elde eden Dağdağan, çiftliğin başka bir bölümünde de yüksek fiyatlara satılan Osmanlı Sultanı, İspenç ve Fizan ırkı süs tavuklarını yetiştirmeye başladı.

Dağdağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilerleyen zamanlarda tavuk sayısını artırmayı hedeflediğini belirtti.

Yapılan desteklerin kendini işini kurmak ya da geliştirmek isteyen çiftçilere kolaylık sağladığını kaydeden Dağdağan, "Devletimizin üreticilere daha fazla destek vermesini istiyorum. Sadece tavuk ve büyükbaş hayvanla sınırlı kalmamalı. Tesiste üretim yaptığım için mutluyum. Kendi işimi yapıyorum. Yazın yumurta verimi yüksek oluyor ancak kışın havalar soğuduğu için düşüş yaşanıyor. Toplu olarak yumurtanın tanesini 70-75 kuruşa satıyoruz. Çiftliğin yanına yonca ektik. Tavuklar bu alanda doğal besleniyor. Yem de veriyoruz ama daha çok doğal yöntemlerle besleniyor. Çok memnunuz. Allah bize bu imkanı sağlayanlardan razı olsun." diye konuştu.

- Bitlis'te genç çiftçilere 18 milyon lira destek

Bitlis'te Genç Çiftçi Projesi kapsamında 15 bin kişi, destekten yararlanmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etti. Yapılan değerlendirmeler sonucu onaylanan 622 projeye 18 milyon 660 bin lira hibe desteği sağlandı.

Kendi işlerini kuran yüzlerce genç, hem üretim yapmanın hem de ekonomiye katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis destek genç çiftçi Hibe proje tarım

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