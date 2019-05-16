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İnşaat işçisine, PKK propagandasından gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:33 | Son Güncelleme

BOLU'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla inşaat işçisi H.Ö.

İnşaat işçisine, PKK propagandasından gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla inşaat işçisi H.Ö. (24) gözaltına alındı.
Kentte inşaat işçiliği yapan H.Ö., sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle, kişi listesindeki bir kişi tarafından şikayet edildi. Polis ekipleri, inceleme yaparken, bir süre sonra H.Ö., paylaşımları sildi. Polisin gözaltına aldığı H.Ö., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. H.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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