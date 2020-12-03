İnşaat iskelesi tramvay yoluna düştü

Fatih Çemberlitaş’ta inşaat çalışmaları yapılan boş binanın iskelesi, tramvay yoluna düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşandı.

Olay, Fatih Çemberlitaş Yeniçeriler Caddesi üzerindeki 4 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmaları yapılan 4 katlı boş bir binanın en üst katından molozlar ve binanın iskelesinde bulunan tahtalar caddeye düştü. Moloz ve iskelenin düşme anında kimsenin olmaması faciayı önledi. Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddede tramvayın geçtiği bir şeridi ve yayaların geçtiği yere şerit çekerek kapattı. Düşme nedeniyle ölü ve yaralının olmadığı olayda, tedbir amaçlı Kabataş yönüne bir süre tramvay seferi yapılamadı. Düşen parçaların kaldırılmasıyla kısa süreli aksayan tramvay seferleri tekrar başladı.

Daha sonra itfaiye yola düşen ve sarkan parçaları aldı. Bu müdahalenin ardından cadde yeniden tamamen açıldı.

Yan binada oturan Onur Taş isimli vatandaş, “Biz yan binadayız, deprem olmuş gibi bir etkisi var. Çalışma var, binada yıkım var. Binadan aşağıya molozlar döküldü, arkadaşlarımız ölümden döndü. Yaralı yok da saniye ile kurtuldu. Yan taraftaki binanın hala riski var” diye konuştu.

