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İnşaat iskelesi ve süt kazanı çalan baba ve oğlu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 15:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde inşaattan iskele demiri ve bir depodan süt kazanı çaldıkları iddia edilen baba ve oğul, jandarma tarafından yakalandı.

İnşaat iskelesi ve süt kazanı çalan baba ve oğlu yakalandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde inşaattan iskele demiri ve bir depodan süt kazanı çaldıkları iddia edilen baba ve oğul, jandarma tarafından yakalandı.
Olay, 12 Ocak günü Kartepe ilçesi Derbent ve Nusretiye mahallelerinde meydana geldi. Bir inşaatın deposuna gelen 2 kişi, içeride bulunan 130 iskele demirini, geldikleri kamyonete yükledi. Aynı gece başka bir depoya giden şüpheliler, buradan da süt kazanlarını çaldı. İhbar üzerine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olay yeri ve çevresindeki Mobese ve güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin çaldıkları eşyaları hurdacıya sattıklarını saptadı.
Güvenlik kamerası kayıtlarından olayda kullanılan kamyonetin plakasını belirleyen ekipler, şüphelilerin çeşitli suçlardan kaydı bulunan Y.Ö. (54) ve oğlu S.Ö. (29) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, evlerine yapılan operasyonda, olayda kullandıkları kamyoneti boyarken yakalandı.
Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne gönderildi.

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İnşaat iskelesi ve süt kazanı çalan baba ve oğlu yakalandıİnşaat iskelesi ve süt kazanı çalan baba ve oğlu yakalandı

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