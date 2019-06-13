İnşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın iskelesinin 5'inci katından dengesini kaybedip, düşen işçi İlhami Yıldız (51), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Nakkaş Mahallesi'nde, İl Müftülüğü'ne ait 5 katlı Kur'an kursunun inşaatında meydana geldi. Binanın dış cephe mantolaması için sıva yapan işçi İlhami Yıldız, dengesini kaybedince iskelenin 5'inci katından düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine çakılan Yıldız, ağır yaralandı. Yıldız, mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlhami Yıldız'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

