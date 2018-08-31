İnşaat iskelesinden düşüp, ölen işçinin cenazesi toprağa verildi

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ANTAYA'da inşaat iskelesinde dengesini yitirip, 3'üncü kattan zemine düşmesi sonucu yaşamını yitiren kalıpçı Ömer Şipar'ın (30) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde defnedildi.
Olay, dün, Antalya merkezde meydana geldi. Kalıp ustası Ömer Şipar, inşaatta kurulu iskelede 3'üncü katın kalıbını çakarken, dengesini kaybedip, zemine çakıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin öldüğünü belirlediği, evli ve 3 çocuk sahibi Şipar'ın cansız bedeni, Antalya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alınan Ömer Şipar'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine getirilip, toprağa verildi.
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