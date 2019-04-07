İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Büşra Sokak'ta 2'si kadın 4 kişinin inşaattaki iskeleyi çalmaya çalıştıkları ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheliler, polisi fark edince minibüsle kaçmaya başladı. "Dur" ihtarına uymayarak araçlarıyla kaçmaya devam eden zanlılar, yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından Esenler Mahallesi Ziyaret Sokak'ta polis ekiplerince yakalandı.

Araçta bulunan anne S.G. (35) ve oğlu H.G. (17) ile E.F.B. (20) ve M.Ç. (18) gözaltına alındı.