İnşaat iskelesinin halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Olay, öğleden sonra saatlerinde, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Osman Duman (50), Enes Duman (23) Suriye uyruklu Muhammed Emino (32) ve Mustafa Emino (35) iddiaya göre, binanın dış cephe sıvasını yapmak için iskeleyle 6 katlı binanın 3’üncü katına çıktı.

İşçiler çalışırken, halatlardan kopmalar meydana geldi ve iskelenin bir tarafı devrildi. İskeleyle birlikte üzerinde çalışan 4 işçi zemine düştü.

İskeleden düşen dört işçiden 50 yaşındaki Osman Duman ve 35 yaşındaki Mustafa Emino hayatını kaybederken, ikisi ağır yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



