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İnşaat iskelesinin halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı

19.06.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, binanın dış cephe sıvasını yapan işçilerin olduğu iskelenin halatı koptu. 6 katlı binanın 3’üncü katından düşen 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ağır yaralandı.

İnşaat iskelesinin halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Olay, öğleden sonra saatlerinde, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Osman Duman (50), Enes Duman (23) Suriye uyruklu Muhammed Emino (32) ve Mustafa Emino (35) iddiaya göre, binanın dış cephe sıvasını yapmak için iskeleyle 6 katlı binanın 3’üncü katına çıktı.

İşçiler çalışırken, halatlardan kopmalar meydana geldi ve iskelenin bir tarafı devrildi. İskeleyle birlikte üzerinde çalışan 4 işçi zemine düştü.

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İskeleden düşen dört işçiden 50 yaşındaki Osman Duman ve 35 yaşındaki Mustafa Emino hayatını kaybederken, ikisi ağır yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


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