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İnşaat kazısında temeli boşalan binada karantina olan 17 kişi evsiz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 23:56 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yan tarafındaki binanın temeli ortaya çıktı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yan tarafındaki binanın temeli ortaya çıktı. Tahliye edilen binada bulunan 3’ü pozitif 10’u temaslı korona virüs karantinasındaki 13 kişi, yurda götürüldü.
Olay 21.15 sıralarında İzmit Serdar Mahallesi Orkide Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın yan tarafındaki inşaat çalışması alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orkide Sokak’ta başlayan bir inşaatın temel kazısı sonrasında yan tarafından bulunan 4 katlı binanın dış merdiven kısmında çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen toprak kayması sonucu, binadakilerin bazıları kendilerini dışarı atarken, zemin katında bulunan 4 kişilik aile ise içeride mahsur kaldı.
Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada korona virüs karantinasındaki kişiler olduğunu öğrenince özel tedbirlerle içeride kalan 4 kişilik aileyi tahliye etti. Kurtarılan 4 kişilik Karahan ailesinin çocukları, evden çıkarken yanlarına ise sadece kafesteki muhabbet kuşunu aldı. Toprak kayması sonucu temeli ortaya çıkan AFAD ekipleri ve bina belediye yetkililerinin inceleme sonrasında tahliye edildi.

Toprak kayınca karantinadaki 13 kişi evsiz kaldı
Toprak kayması sonucu tahliye edilen bina etrafında polis ve zabıta ekiplerince önlem alındı. Güvenlik şeridi ile çevrilen alanda tahliye edilen binada bulunan 3’ü pozitif 10’u temaslı korona virüs karantinasında olan 13 kişi, ayrı ayrı binadan çıkarıldı. Özel elbiseli İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde dışarı çıkan 13 kişi, daha sonra olay yerine gelen araçlar ile Kredi Yurtlar Kurumu Semiha Ayverdi Öğrenci Yurduna götürüldü.

Bina sakinleri ile inşaat firması yetkilileri arasında gerilim
Toprak kayması sonrasında olay yerine gelen inşaat firması yetkilileri ise oluşabilecek mağduriyetleri gidereceklerini söylediler. Bir süre tahliye edilen bina sakinleri ile görüşen inşaat firması yetkilileri, binanın çökme tehlikesinin olmadığını iddia ettiler. Kayma alanında yapılan görüşme sırasında zaman zaman mahalleli ile inşaat firması yetkilileri arasında gerilim yaşandı.

"Çocuklar bağırdı, ağladılar"
Çöken binada mahsura kalarak itfaiye ekiplerince ailesiyle birlikte kurtarılan Gıyasettin Karahan, olayda çocuklarının korktuğunu söyledi. Kayma anlarını anlatan Karahan, “Evin önü çöktü. Çocuklar biraz korktu. Evi terk etmek zorunda kaldık. Adam temel açmış 2 gündür. Biz diyoruz ona çökecek diye, yine ‘Ben yerimi alacağım’ dedi. Akşam üstü geldik konuştuk. Sonra biz de evde oturuyorduk, ses geldi çıktık baktık çökmüş. Çocuklar bağırdı, ağladılar. Sonra kaldık içeride çocuklarla. Sonra geldi itfaiye sağ olsunlar kestiler kurtardılar” dedi.

Toprak kayması hakkında inceleme başlatıldı
Karantinadaki 13 kişinin yurtlara götürülmesi sonrasında AFAD ve itfaiye ekiplerince yapılan kontroller sonrasında bina tamamen boşaltıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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