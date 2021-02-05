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  4. İnşaat malzemeleri çalan at arabalı 3 kadın hırsız yakalandı

İnşaat malzemeleri çalan at arabalı 3 kadın hırsız yakalandı

05.02.2021 08:35 | Son Güncelleme:
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Üsküdar’da inşaat malzemeleri çalan 3 kişi polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalandı.Olay 06:00 sıralarında Üsküdar da meydana geldi.

Üsküdar’da inşaat malzemeleri çalan 3 kişi polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalandı.
Olay 06:00 sıralarında Üsküdar da meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 3 kadın at arabasıyla gittiği inşaattan kalıp demirleri ve kalıp tahta malzemeleri aldı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri şahısları Libadiye kavşağından Göztepe istikametine doğru kovalamaya başladı. Hırsızlar kovalamaca esnasında aldıkları malzemeleri yolda at arabasından aşağı atarak devam etti. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şahıslar Ünalan mahallesi Anıl sokakta önleri kesilerek kıskıvrak yakalandı. Zavallı at kilometrelerce koştuğu için nefes nefese kaldığı ve terinin ayaklarından aktığı içleri sızlattı.
Şahıslar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken. At ise belediye ekiplerine teslim edildi
İnşaattan malzemeleri çalınan Levent Kaplan isimli vatandaş, "at arabalı gelen kişilerin sesini duyduk. Malzemeleri çalarken gördük bizi görünce kaçtılar 3-4 bayandı. Bizim oradan kalıp demirleri ve tahtalarımızı aldılar" dedi.

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