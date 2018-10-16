İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi eylülde geriledi

İSTANBUL (AA) - İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, eylülde bir önceki aya göre 2,58 puan düşerek 87,49 puan olarak gerçekleşti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Eylül 2018 sonuçları açıklandı.

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler eylül ayında bir önceki aya göre 2,1 puan düştü. Eylül ayında faaliyetler çalışma gün sayısının geçen yıla ve bir önceki aya göre artmasına rağmen gerilemeye devam etti.

Dolayısıyla faaliyetlerde son iki ayda hissedilir bir gerileme gerçekleşti. Eylül ayındaki gerilemede piyasalarda yaşanan mali sıkıntılar belirleyici oldu. İhracat hariç diğer faaliyetlerde gerilemeler ortaya çıktı.

Yurt içi satışlar eylül ayında azaldı. İhracat eylül ayında sınırlı bir artış gösterdi. Üretimde de gerileme devam etti. Cirolar eylül ayında özellikle iç satışlardaki düşüşe paralel olarak zayıf kaldı. Yurt dışı satış fiyatlarındaki artış ise durağanlaştı. Döviz kurları, fiyatlar, maliyetler ve faiz oranlarında görülen hızlı artışlar faaliyetlerde küçülmeye yol açtı.