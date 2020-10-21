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İnşaat malzemeleri yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 12:49 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesinde inşaat malzemeleri yüklü kamyon devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde Liman Köprüsünde Kastamonu’dan Bartın’ın Kurucaşile ilçesine gitmek isteyen ve üzerinde inşaat malzemesi yüklü olan C.A.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde inşaat malzemeleri yüklü kamyon devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde Liman Köprüsünde Kastamonu’dan Bartın’ın Kurucaşile ilçesine gitmek isteyen ve üzerinde inşaat malzemesi yüklü olan C.A. idaresindeki 74 BL 584 plakalı Ford marka kamyon, freninin patlaması sonrası kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü C.A. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi daha yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

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