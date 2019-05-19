İNŞAAT MALZEMELERİNİN BULUNDUĞU DEPODA YANGIN

*Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

*Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer'de inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken depoda hasar oluştu. Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

Kemerburgaz Caddesi'nde bulunan inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı depoda hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü. Yangını söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Gökyüzünü kaplayan dumanlar

-Yanan depodan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

