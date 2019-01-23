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İnşaat malzemesi çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 16:39 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerine giren 2 kişi, yaklaşık 3 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İnşaat malzemesi çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)-HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerine giren 2 kişi, yaklaşık 3 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İskenderun'da dün gece yarısı Kurtuluş Mahallesi 79 Sokak üzerindeki inşaat malzemeleri satan iş yerine gelen 2 kişi, kapıyı levyeyle açtı. Daha sonra girdikleri iş yerinden 3 bin lira değerinde malzeme çalan 2 şüpheli, kaçtı. Sabah iş yerinin kapısını açık bulan Yaşar Keskin'in ihbarı üzerine gelen polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin eşkalini belirleyen polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

İnşaat malzemesi çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

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