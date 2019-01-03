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İnşaat malzemesi hırsızlığına 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 13:59 | Son Güncelleme

BARTIN'da yaklaşık 10 bin TL değerinde inşaat malzemesi çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İnşaat malzemesi hırsızlığına 5 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da yaklaşık 10 bin TL değerinde inşaat malzemesi çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Gölbucağı Mahallesi'nde 5 şüpheli, iddiaya göre, inşaat malzemesi taşıyan minibüsü takip etti. Minibüsün park edildiği yerde bagajı açan şüpheliler, yaklaşık 10 bin TL değerindeki malzemeyi çalıp kaçtı. Olayı haber alan polis ekipleri, hemen harekete geçti. Ekipler, hırsızlık şüphelileri M.D., A.K., K.K., A.S ve Z.D.'yi evlerinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin minibüsten çaldıkları malzemeleri Tuzluca köyünde sakladıklarını belirtmesi üzerine ekipler, köyde arama yaptı. Aramada bulunan malzemeler polis tarafından sahiplerine teslim edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İnşaat malzemesi hırsızlığına 5 gözaltı

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