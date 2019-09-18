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İnşaat malzemesi taşıyan kamyonet devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde inşaat malzemesi taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Mustafa T.

İnşaat malzemesi taşıyan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde inşaat malzemesi taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. idaresindeki 42 GC 138 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yan yatan kamyonetten yola savrulan malzemeler nedeniyle yolun bir tarafı trafiğe kapandı. Jandarma ve polis tarafından bir süre kontrollü sağlanan trafik, yolun temizlenmesiyle tamamen açıldı.

İnşaat malzemesi taşıyan kamyonet devrildi: 1 yaralı

İnşaat malzemesi taşıyan kamyonet devrildi: 1 yaralı

İnşaat malzemesi taşıyan kamyonet devrildi: 1 yaralı

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