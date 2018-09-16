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İnşaat malzemesi yüklü kamyonet devrildi, sürücü kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

  BURSA'da, inşaat kalıp malzemesi yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, inşaat kalıp malzemesi yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile araçtaki diğer 3 kişi, kaçtı.

Kaza bugün saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Yeni Doburca Yolu’nda meydana geldi. 46 JKY 87 plakalı kamyonet, eğimli virajda, kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Yan yatan kamyonetin kasasında yüklü bulunan inşaat kalıp malzemeleri yola saçıldı. Bu arada kamyonetin deposundan akan yakıt da yolu kayganlaştırdı.

Kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişinin kazayı yara almadan atlattıkları ve kabinden çıkarak kaçtıkları öğrenildi.

Trafiğe kapatılan yol, temizlendikten sonra tekrar açılırken, polis, kaçanların kimliğini belirlemeye çalışıyor.

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İnşaat malzemesi yüklü kamyonet devrildi, sürücü kaçtıİnşaat malzemesi yüklü kamyonet devrildi, sürücü kaçtı
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