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İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 13:23 | Son Güncelleme

Gaziantep’te çöken Akkent Camii iskelesinin altında kalarak hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı.Gaziantep’te 14 Kasım günü çöken Akkent Camii iskelesinin altında kalan ve 34 saat sonra enkaz altından ölü olarak çıkarılan Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep’te çöken Akkent Camii iskelesinin altında kalarak hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep’te 14 Kasım günü çöken Akkent Camii iskelesinin altında kalan ve 34 saat sonra enkaz altından ölü olarak çıkarılan Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı. Sabah saatlerinde mensubu olduğu Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası’ndaki töreninin ardından Asri Mezarlık içerisindeki Bahaddin Nakıpoğlu Cami’ye getirilen Küçükcan’ın cansız bedeni burada kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.
Cenazeye, Küçükcan’ın ailesi, yakınları, meslektaşları, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından helallik alınırken duygusal anlar yaşandı, Küçükcan’ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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