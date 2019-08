İnşaat Mühendisleri Odasından deprem açıklaması

İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı Fethi Obus, 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ve ortaya çıkardığı acıları unutmadıklarını belirterek, "Deprem tehlikesinin kötü sonuçlarını en aza indirmek için; kamu yapısı, özel yapı diye ayırt etmeden tüm mevcut yapı stoku ortaya çıkarılmalı, gerekirse iyileştirme ve güçlendirme çalışmaları yapılarak depreme hazırlanılmalıdır" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İnşaat Mühendisi Fethi Obus, 17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı nedeniyle açıklama yaptı. Başkan Obus, “Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala acılarımızı, yaralarımızı saramadık. On binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği, yüz binlerce insanımızın yaralandığı, ekonominin büyük zarar gördüğü ve ülke olarak çok büyük bir sarsıntı yaşamamıza neden olan deprem tehlikesinin bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir. Fakat ülkemiz, özellikle Manisa ve çevresinin birinci derece deprem kuşağında yer alması ve bu yüzden her an deprem tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. 1939 Erzincan’da 32 bin insanımızı yitirmemize neden olarak, ardından 1966 Varto, 1971 Bingöl, 1976 Çaldıran, 1983 Aşkale, 1995 Dinar’da çok büyük yıkımlara yol açarak, yakın zamanda ise Manisa merkez, Akhisar, Çanakkale ve kısa bir süre önce Denizli’de art arda meydana gelen şiddetli sarsıntılar ile deprem kendisini devamlı bize hatırlatmaktadır. Bodrum, Datça gibi sahil beldelerinde ise deprem sonrası su hareketi (tusunami) tehlikesi de ortaya çıkmaktadır. Yakın zamanda yaşanan bu depremlerde can kaybı olmasa da henüz ülke olarak geçen sürede yeterli dersleri almadığımızı, depreme karşı yeterince hazırlanmadığımızı görmekteyiz” dedi.