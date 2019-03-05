İnşaat şirketini kayırma iddiasının ardından Kanada'da kabineden ikinci istifa

Trudeau hükümetinin en önemli bakanlarından Hazine Kurulu Başkanı Jane Philpott, hükümetin söz konusu iddiaları cevaplamada yetersiz kaldığını belirterek istifasını açıkladı.

Philbot, "Üzülerek, hükümetin konuyu ele alış biçimine ve yükselen sorulara verilen cevaplara güvenimi yitirdim. Bu nedenle istifa etmem gerektiği sonucuna ulaştım." dedi.

12 Şubat'ta görevi bırakan eski Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould'un istifasının ardından gelen bu ikinci adım Başbakan Jusitn Trudeau üzerindeki baskıyı daha da arttırdı.

Trudeau'nun eski üst düzey danışmanlarından biri çarşamba günü SNC-Lavalin'e yardım etmesi için Wilson-Roybould'e usulsüz bir şekilde baskı yapıldığı iddiaları hakkında ifade verecek.

