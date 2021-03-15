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İnşaat teknikerinin ölümüne neden olan kazada sürücü tutuklandı

15.03.2021 19:33 | Son Güncelleme:
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İnşaat teknikerinin ölümüne neden olan kazada sürücü tutuklandı

Antalya’da inşaat teknikerinin ölümüne neden olan trafik kazasında armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun aracı kullanana kuzeni tutuklandı.Kaza, dün sabah saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur karayolu üzerinde meydana geldi.

Antalya’da inşaat teknikerinin ölümüne neden olan trafik kazasında armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun aracı kullanana kuzeni tutuklandı.
Kaza, dün sabah saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Kadayıfçıdoğlu’nun kullandığı ve içerisinde 3 kişinin daha olduğu 34 BK 0999 plakalı BMW marka otomobil, inşaat teknikeri Buğra Yorulmaz’ın (30) kullandığı 06 AU 9903 plakalı Ford marka otomobille ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 AU 9903 plakalı otomobildeki Buğra Yorulmaz olay yerinde hayatını kaybederken, babası Murat Yorulmaz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata tutunmayı başardı. Refüje çıkan diğer araçtaki sürücü Metin Kadayıfçıdoğlu kazayı yaralanmadan atlattı. Araçta yolcu olarak bulunan ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu, Ömer Tokat ve Murat Kutlu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Yoldaki fren izlerinin dikkat çektiği kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Buğra Yorulmaz’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Sürücü kuzen tutuklandı
Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılardan Ömer Tokaç, Murat Kutlu ve Bilal Kadayıfçıoğlu ile otomobilin sürücüsü kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, bugün Emniyet Müdürlüğüne gelerek ifade verdi. İfadelerinin ardından Ömer Tokaç, Murat Kutlu ve Bilal Kadayıfçıoğlu emniyetten ayrıldı. Adliyeye sevk edilen sürücü Metin Kadayıfçıdoğlu ise savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İnşaat teknikerinin ölümüne neden olan kazada sürücü tutuklandı

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