İnşaat temel kazısı sırasında bulundu! Kaya mezar odaları ekipleri harekete geçirdi

Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışmalarında bina temeli kazısı sırasında kaya mezar odaları bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, alana şerit çekilerek koruma altına aldı.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Temel alanına gelen müze ekipleri de kaya mezar odalarında inceleme başlattı.



Ekipler tarafından kaya mezar alanından çıkarılan seramik kaplar müzeye nakledildi.



Mezar odası içerisindeki pişmiş toprak lahit mezarın müzeye nakli için başlatılan kazı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İnşaat temel kazısı



Çevrede toplanan vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi.



"HERKES KAZI ALANINI İZLİYOR"

Kaya mezarında yürütülen çalışmaları merakla izleyen 18 yaşındaki Ümit Can Kurt, “Dün sabah kazı çalışması yapılırken bir alan bulundu. Eskilerden kalma, yerin içerisinde mezar bulundu. Kazı çalışmasını yaparken gördüğümüz andan itibaren direkt yetkililere bilgi verildi. Onlar da zaten gereken hususları yaptılar. Şu anda arkeologlar burada gereken işlemleri yapıyorlar. Bulunan kaya mezarı alanı bizde çok fazla merak uyandırdı. Bütün herkes burada kazı alanını izliyor” dedi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır