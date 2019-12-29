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  4. İnşaata giren hırsızları lastiği patlayan araçlarını taşıdığı çekici ele verdi

İnşaata giren hırsızları lastiği patlayan araçlarını taşıdığı çekici ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 11:12 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir inşaata girerek çok sayıda malzeme çalan 3 şüpheli, lastiği patlayan araçlarını taşıdıkları çekicinin plakasının tespit edilmesi sonrasında düzenlenen operasyonla yakalandı.Olay, 24 Aralık tarihinde gece saatlerinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi.

İnşaata giren hırsızları lastiği patlayan araçlarını taşıdığı çekici ele verdi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir inşaata girerek çok sayıda malzeme çalan 3 şüpheli, lastiği patlayan araçlarını taşıdıkları çekicinin plakasının tespit edilmesi sonrasında düzenlenen operasyonla yakalandı.
Olay, 24 Aralık tarihinde gece saatlerinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir inşaata giren şahıslar, içeriden çok sayıda güvenlik kamerası, güvenlik kamerası kayıt cihazı, 1 adet masaüstü bilgisayar, ve inşaatta kullanılan çok sayıda malzeme çalındı. Durumu fark eden şantiyedekiler, jandarma ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Araçlarının tekeri patlayınca çekici çağırmışlar
Bölgede bulunan güvenlik kameralarını tek tek izleyen ekipler, şahısların inşaata bir otomobille geldikleri tespit edildi. Şahısların olay yerinden kaçtığı güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısların içinde olduğu aracın lastiğinin patlaması sebebi ile çekici çağırdıkları tespit edildi. Şahısların aracını taşıyan çekicinin plakası tespit edildi. Çekici aracının belirlenen sürücüsünün alınan ifadesinde şahısların Başiskele ilçesi D130 Karayolu üzerinde bulunan bir lastikçiye gittikleri belirlendi. İfadesi alınan lastikçi 3 şahsın çekici ile geldiği otomobilin plakasını söyledi.

Hırsızlar gözaltına alındı
Plakanın tespit edilmesinin ardından yapılan incelemelerde aracın bir kiralama şirketinden B.B. isimli bir şahıs tarafından kiralandığı belirlendi. Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı ve Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelilerinin B.B., C.K. ve B.K. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar verdikleri ifadelerinde malzemeleri Y.İ. ve İ.D. isimli iki şahsa sattığını itiraf etti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Y.İ. ve İ.D., çalınan malzemelerle yakalanarak gözaltına alındı. Y.İ. ve İ.D., "Çalıntı eşyayı satın almak" suçundan işlem yapılmak üzere Darıca Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilecek
Operasyonda ele geçirilen 6 adet güvenlik kamerası, 1 adet kayıt cihazı, 1 adet monitör, 1 adet bilgisayar kasası ve klavye, 1 adet şarjlı matkap şarj cihazı, 3 adet taş motoru, 1 adet planya, 1 adet gönye kesme makinesi, 1 adet profil kesme makinesi, 2 adet matkap, 1 adet dekopaj sahibine teslim edilecek. Jandarma komutanlığında işlemleri süren B.B., C.K. ve B.K. isimli şüphelilerin ise adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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