İnşaatçı kılığına giren polis Nijeryalı dolandırıcıyı böyle yakaladı

Tuzla’da bir kişi sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendini Amerikalı Subay olarak tanıtan şahıs tarafından dolandırıldı. Aynı şahıs, vatandaşı bir de konsolosluk görevlisi kılığında dolandırmak isteyince polis şüpheliyi suç üstünde yakaladı. O anlar polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla’da yaşayan M.B. sosyal medya platformu Facebook üzerinden kendini Amerikalı Subay olarak tanıtan Sophie isminde biriyle tanıştı. Bu kişi, Türkiye’ye valiz içerisinde para sokacağını söyleyerek M.B.’den kendisine vereceği hesap numarasına para yatırmasını istedi. M.B. de bu teklifi kabul ederek hesap numarasına 58 bin TL yatırdı.

Bu kez konsolosluk görevlisi kılığına girdi

Aynı kişi M.B. ile irtibatı koparmadan kendini bu kez Amerika Konsolosluğu görevlisi olarak tanıttı. Bu kişi M.B.’den 70 bin TL daha istedi. M.B. dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi suçüstünde yakalamak için M.B.’nin bu kişiyle buluşmasını istedi. M.B. de kendini konsolosluk görevlisi olarak tanıtan şahısı arayarak istediği 70 bin TL’yi vereceğini söyledi ve buluşma ayarladı.