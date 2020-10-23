HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnşaatçı kılığına giren polis Nijeryalı dolandırıcıyı böyle yakaladı

İnşaatçı kılığına giren polis Nijeryalı dolandırıcıyı böyle yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 10:09 | Son Güncelleme

Tuzla’da bir kişi sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendini Amerikalı Subay olarak tanıtan şahıs tarafından dolandırıldı.

İnşaatçı kılığına giren polis Nijeryalı dolandırıcıyı böyle yakaladı

Tuzla’da bir kişi sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendini Amerikalı Subay olarak tanıtan şahıs tarafından dolandırıldı. Aynı şahıs, vatandaşı bir de konsolosluk görevlisi kılığında dolandırmak isteyince polis şüpheliyi suç üstünde yakaladı. O anlar polis kamerasına saniye saniye yansıdı.
Tuzla’da yaşayan M.B. sosyal medya platformu Facebook üzerinden kendini Amerikalı Subay olarak tanıtan Sophie isminde biriyle tanıştı. Bu kişi, Türkiye’ye valiz içerisinde para sokacağını söyleyerek M.B.’den kendisine vereceği hesap numarasına para yatırmasını istedi. M.B. de bu teklifi kabul ederek hesap numarasına 58 bin TL yatırdı.

Bu kez konsolosluk görevlisi kılığına girdi
Aynı kişi M.B. ile irtibatı koparmadan kendini bu kez Amerika Konsolosluğu görevlisi olarak tanıttı. Bu kişi M.B.’den 70 bin TL daha istedi. M.B. dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi suçüstünde yakalamak için M.B.’nin bu kişiyle buluşmasını istedi. M.B. de kendini konsolosluk görevlisi olarak tanıtan şahısı arayarak istediği 70 bin TL’yi vereceğini söyledi ve buluşma ayarladı.

Polis inşaat çalışanı kılığına girdi, dolandırıcı suçüstünde yakalandı
M.B. ve kendini Amerika Konsolosluğu görevlisi olarak tanıtan şahıs Tuzla’da bir inşaat alanında buluştu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler de inşaat çalışanı kılığına girerek alanda hazır bulundu. Şüpheli, M.B.’nin elindeki içi para dolu çantayı alıp oradan ayrılmak istedi ancak inşaat çalışanı kılığına girmiş polis bir anda karşısına çıkarak onu suçüstünde yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kendini Amerikalı Subay ve konsolosluk görevlisi olarak tanıtan Nijeryalı tutuklandı
Emniyette ifadesi alınan şahısın Nijerya uyruklu Melvin Reuben B. (44) olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kendini Amerikalı Subay ve konsolosluk görevlisi olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnşaatçı kılığına giren polis Nijeryalı dolandırıcıyı böyle yakaladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
AFAD'dan tüyler ürperten deprem haritası! 10 ayda 20 bin depremAFAD'dan tüyler ürperten deprem haritası! 10 ayda 20 bin deprem
Hızlı kilo vermek isteyenlere uzman tavsiyeleri Hızlı kilo vermek isteyenlere uzman tavsiyeleri
En Çok Okunan Haberler
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
İstanbul'da koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti! İşte nedeni....
İstanbul'da koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti! İşte nedeni....
29 Ekim 2020 yaklaşıyor... 28 Ekim yarım gün mü tatil? Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? 28 Ekim tatil mi?
28 Ekim tam gün tatil olacak mı?
Rize'de korkunç olay! Genç kız, 7’nci kattan beton zemine düştü
Korkunç olay! Genç kız, 7’nci kattan beton zemine düştü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan önemli koronavirüs uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan önemli koronavirüs uyarısı
Aldatıldığını öğrenen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
AFAD duyurdu! Hepsi son 10 ayda yaşandı: İşte Türkiye'nin deprem haritası
AFAD'dan tüyler ürperten deprem haritası! 10 ayda 20 bin deprem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.