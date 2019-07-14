İnşaatı süren caminin alanının, park alanı yapılması kararına tepki

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan, inşaat devam eden Yunus Emre Camisi'nin alanının park alanı yapılması kararı, bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Kalabalık, tepki olarak öğle namazını da inşaat halindeki camide kıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde yapımı devam eden Yunus Emre Camisi için Büyükşehir Belediye Meclisi'nce imar planında değişiklik yapılıp, park yapılması kararı alındı. Karara tepki gösteren vatandaşlar, İl Müftülüğü öncülüğünde cami inşaatı önünde toplandı. Öğle namazını inşaatı devam eden camide kılan vatandaşlar, çıkışta sloganlar atarak karara tepki gösterdi. Namaz sonrası vaaz veren İl Müftü Vekili Nihat Koç, "Ülkenin 5'inci haremini içinde bulunduran Diyarbakır'ımız, Ulucami'miz kuşatma altındadır, ama biz Müslümanlar buna meydan vermeyeceğiz. Biz mabedimize sahip çıkacağız. Biz kutsalımıza sahip çıkacağız. Biz, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkacağız" dedi.

'MÜCADELEMİZİ HUKUKEN VE FİİLEN DE VERECEĞİZ'