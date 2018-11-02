İnşaatın 15'inci katından düşen işçi toprağa verildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta alçı yaptığı inşaatın 15'inci katından düşerek merdiven boşluğunun zeminine çakılarak hayatını kaybeden Ahmet Ecer (42) toprağa verildi.
Olay, dün 16.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 59'uncu Sokak'taki 16 katlı inşaatta meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası işçi Ahmet Ecer, 15'inci katta alçı yaparken, dengesini kaybetti. Ecer'in merdiven boşluğunun zeminine düştüğünü gören iş arkadaşları, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ecer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Ahmet Ecer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin morguna kaldırıldı. Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Ecer'in cenazesi ailesine teslim edildi. Yenidoğan Mahallesi Sefa Cami'sinde öğle namazı sonrası Ecer'in cenaze namazı kılındı. Namaza Ecer'in yakınları ve arkadaşları katıldı. Ecer'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.
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