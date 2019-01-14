İnşaatın 2'nci katından düşen genç ağır yaralandı

Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen genç, birinşaatın 2'nci katından düşerek genç ağır yaralandı.

Olay merkez Osmangazi İlçesi Santral Garaj mahallesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde almak için inşaat halindeki binaya girdiği düşünülen 18 yaşındaki Doğukan Ş. dengesini kaybederek 2'nci kattan düştü. Bu sırada kardeşini arayan ve zaman zaman bu inşaata geldiğini bilen ağabeyi Muhammet Ş., Doğukan Ş.'yi yerde kanlar içerisinde yatarken, baygın vaziyette buldu. Muhammet Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Doğukan Ş.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Doğukan Ş.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturmaya başladı.

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