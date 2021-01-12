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İnşaatın 3. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

12.01.2021 17:25 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından dengesini kaybederek düşen 51 yaşındaki inşaat işçisi, hayatını kaybetti.Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi 5206 Sokak üzerinde bulunan bir inşatta meydana geldi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından dengesini kaybederek düşen 51 yaşındaki inşaat işçisi, hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi 5206 Sokak üzerinde bulunan bir inşatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Polat (51) isimli bir inşaat işçisi, çalıştığı inşaatta kalıp sökümü yaparken dengesini kaybetti. Yaşlı adam bunun üzerine 3. kattan aşağıya düşerek yaralandı. Polat’ın aşağıya düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, 3. kattan düşen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, bölgeye sevk edilen cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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