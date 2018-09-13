İnşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası, hastanede öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası Mehmet Düzenli (55), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Esentepe Mahallesi Yar Sokak'ta inşaat çalışmaları süren apartmanın 4'üncü katında beton kalıplarını söken Mehmet Düzenli, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan Düzenli, olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Düzenli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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