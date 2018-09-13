İnşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası, hastanede öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası Mehmet Düzenli (55), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Esentepe Mahallesi Yar Sokak'ta inşaat çalışmaları süren apartmanın 4'üncü katında beton kalıplarını söken Mehmet Düzenli, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan Düzenli, olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Düzenli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!
Ünlü iş adamı porno yıldızı mı oluyor?
Kocaeli'de amatör balıkçının oltasına iğneli vatoz takıldı
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest
Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum