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İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 12:56 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, işçi olarak çalıştığı inşaatın 6'ncı katından havalandırma boşluğuna düşerek, ağır yaralanan Sedat Başyiğit (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, işçi olarak çalıştığı inşaatın 6'ncı katından havalandırma boşluğuna düşerek, ağır yaralanan Sedat Başyiğit (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Uygun Sokak'taki 8 katlı inşaatın 6'ncı katında malzeme taşıyan, evli ve 2 çocuk babası Sedat Başyiğit, bir anda dengesini kaybederek, asansör boşluğuna düştü. Zemine çakılıp, ağır yaralanan Başyiğit, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat Başyiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldüİnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldüİnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldüİnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü

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