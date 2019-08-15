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İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, inşaatta kum yüklemeye çalışan işçi Suphi Abuz (62), 8'inci kattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.  Olay, Akpiyar Mahallesi'ndeki 10 katlı bina inşaatında meydana geldi.

İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, inşaatta kum yüklemeye çalışan işçi Suphi Abuz (62), 8'inci kattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Akpiyar Mahallesi'ndeki 10 katlı bina inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Suphi Abuz, 8'inci katta kum çektiği sırada dengesini kaybedip, beton zemine çakıldı. Abuz'un düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarıyla inşaat alanına sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde, Abuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alarak, olay yerine gelen Abuz'un yakınları, gözyaşı döktü. Suphi Abuz'un cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldüİnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldüİnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldüİnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü

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