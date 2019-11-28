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İnşaatın 9'uncu katından atlayarak intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

NIĞDE'de Mehmet K.

İnşaatın 9'uncu katından atlayarak intihar etti

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NIĞDE'de Mehmet K. (55) inşaat halindeki binanın 9'uncu katından atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, merkez Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 9'uncu katına çıkan Mehmet K, kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Mehmet K., çağrılan ambulansla götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Kaygın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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