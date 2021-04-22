İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı! Evini göremeden ölen bile var

Bursa'da 1994 yılında kurulan kooperatif, topladığı üyeler ile 110 dairelik site inşaatına başladı. Kooperatif yönetimi sitenin yapılacağı arsayı, sahibi Serdar D.’nin başka bir arsasına yurt binası yapma karşılığında alacakları konusunda anlaştı. Ancak iddiaya göre Serdar D., kendisiyle yapılan sözleşmeye uymayarak, arsanın tapusunu kooperatife vermedi. Bunun üzerine kooperatif yönetimi arsanın tapusunu almak için 2005 yılında dava açtı. 10 yıl süren dava süresince Serdar D. kooperatif tarafından kendisi için yapılan yurtları işletirken, site inşaatı ise bu sürede durduruldu. Dava sonucunda kooperatif yönetimi, arsanın tapusunu aldı. Serdar D., 2009 yılında yurt inşaatının tam olarak bitmediği gerekçesiyle kooperatife tazminat davası açtı. İddiaya göre davaya bilirkişi olarak Serdar D.’nin başka bir davada avukatlığını yapan kişi atandı. Davada, kooperatifin Serdar D.’ye 7 milyon TL tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Kooperatif, dava sonucuna itiraz etti. Kooperatif yönetimi, 6 ay önce yapılan seçimle değiştirildi. İnşaatın bitmesi için çalışmalara başlayan yönetim kurulu üyeleri, eski taşeron firma sahibi M.K. ve müteahhit İ.B. tarafından ölümle tehdit edildiklerini öne sürdü. Kooperatifin 110 üyesi, evlerinin bitirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

‘BİRÇOK KİŞİ EVLERİNE TAŞINMADAN ÖLDÜ’ Yaşadıkları süreci anlatan kooperatif üyesi Nadiye Yılmaz, “Nazlı Yapı Kooperatifi, yıllardır bitmeyen, zulüm çeken bir kooperatif. Burada toplamda 110 aileyiz. Sayıya vurduğumuz zaman 400-450 kişiye tekabül ediyor. Birçok insan kooperatifin bittiğini göremeden öldü. Bu kooperatifte sayısız sorun var. Toprak sahibi, 10 yıl boyunca bize tapu vermedi. Biz mahkeme kararıyla tapuyu aldık. Daha sonra toprak karşılığı yaptığımız yurtları 10 yıl boyunca kendisi işletti ve 5 yıl önce bu yurtları yıktırdı. Bu yurtlar yerine gayet lüks apartmanlar yaptırdı. Oradan da gelir kazandı. Hala kooperatifimizde oturamıyoruz. Yıktırdığı yurtlarla ilgili bize tazminat davası açtı. Açtığı davada bilirkişilik yapan kişi, kendisinin başka bir davadan avukatlığını yapan kişi. Biz buna itiraz ettik fakat 'Kovuşturmaya gerek yoktur' cevabını aldık. Kendisinin başka davada avukatlığını yapan kişi, bizi faiziyle birlikte 110 aileyi 6-7 milyon liraya tekabül eden bir faize karar kıldı. Yerel mahkeme de böyle bir karar verdi. Bu kadar aile, bu kadar acı çekerken, evlerimize taşınamamışken, usulsüzce bize hükmettikleri bu tazminat kararıyla biz yıkıldık. Şu an dava İstinaf Mahkemesi'nde ama bizler endişeliyiz” dedi.