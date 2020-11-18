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İnşaatının demirlerini çalan hırsızı yakalamak için 1 hafta nöbet tuttu

18.11.2020 09:42 | Son Güncelleme:
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Bolu’da, Serkan Çakır isimli vatandaş inşaatından demirlerini çalan hırsızı 1 hafta boyunca nöbet tutarak suçüstü yakaladı.

Bolu’da, Serkan Çakır isimli vatandaş inşaatından demirlerini çalan hırsızı 1 hafta boyunca nöbet tutarak suçüstü yakaladı. 1 hafta içinde yarım ton demiri çalınan Çakır, yakaladığı hırsızın demirlerle fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından ifşa etti.
Edinilen bilgiye göre, Emlak ve müteahhitlikle uğraşan Serkan Çakır, Aktaş mahallesi Akıncı sokak üzerinde yapımı devam eden inşaatından ustaların kullanmak için hazırladığı demirlerin günden güne eksildiğini fark etti. İnşaatta kullanılmak için hazırlanan demirlerin çalındığını anlayan Çakır, hırsızı yakalamak için inşaat alanında nöbet tutmaya başladı. 1 hafta boyunca sabah saatlerine kadar inşaatında nöbet tutan Serkan Çakır, dün akşam saatlerinde demirlerini çalan hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsızın çuvala doldurduğu demirlerle fotoğrafını çeken Çakır, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi genci gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan hırsızlık şüphelisi serbest bırakıldı.

Sosyal medyada ifşa etti
Serkan Çakır ise, inşaatından demirleri götürdüğü sırada yakalayarak fotoğrafını çektiği şüphelinin fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlayarak ifşa etti. Vatandaşları da uyaran Çakır, “1 haftadır sabırla beklememizin meyvesi. Bolu sokaklarında hırsızlar cirit atmakta. Herkes malına sahip çıksın” dedi.

“Bazen sabah 4’e kadar beklediğim oldu”
Demirlerini çalan hırsızı yakalamak için sabah saatlerine kadar beklediğini belirten ve 1 hafta içinde yarım ton demiri çalınan Serkan Çakır, “1 haftadır takip ediyordum. Demirlerimde eksiklik oluyordu. Ustaların kesip hazırladığı demirler buradan gün gün eksiliyordu. Dün akşam saat 20.30 sıralarında burada beklerken bir şahsın girip çıktığını gördüm. Şüphelendim. Şahsı takip ettim. Şahıs inşaat alanından 500-600 metre kadar ilerledi. Sonra geri döndü. Burada çuvala hazırlamış olduğu 20’lik inşaat demirlerini aldı. İnşaatı terketmeye çalışırken ‘Ne yapıyorsun sen?’ dedim. ‘Abi beni affet. 3 tane çocuğum var. İlk defa yapıyorum. Çocuklarım aç’ dedi. Sonra polis ekipleri geldi. İfade verdik. 1 hafta boyunca 2-3 saat, bazen sabah 3-4’e kadar beklediğim oldu. Ama dün akşam erken bir saatte denk geldi ve yakaladım. 1 hafta içinde yarım ton demirim gitmiştir. Çünkü dün akşam almaya çalıştığı toplamda 70 kiloluk demir. Biz taşıyamadık. Kendimiz kaldırmaya çalıştık, ağırdı. Daha önce diğer inşaatlarımızdan da çalındı. Hatta elektrik kablolarım çalındı. 2 katın kablolarını tek tek söktüler, tekrar yaptırdım. Tekrar söktüler. Diğer meslektaş arkadaşlarımızda da aynı sıkıntılar var. Farklı bir inşaatımızda bataryalarımızı, musluklarımızı çaldılar” şeklinde konuştu.

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