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İnşaatlardaki kombilere dadanan hırsız tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 17:52 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşaat halindeki binalardan, yeni takılan kombileri çalarak sattığı iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.İzmit’te inşaatı tamamlanmak üzere olan dairelerden sıfır kombi çaldığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşaat halindeki binalardan, yeni takılan kombileri çalarak sattığı iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmit’te inşaatı tamamlanmak üzere olan dairelerden sıfır kombi çaldığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre 16-18 Haziran tarihleri arasında İzmit Yeşilova Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta, dairelere takılan kombilerinin çalındığını tespit eden görevliler, polis ekiplerine durumu bildirerek şikayetçi oldu. Şikayetlerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı. Dairelere takılan kombilerin seri numaraları üzerinden incelemelerini sürdüren ekipler, çalınan kombilerden birinin Gebze’de diğerinin ise İstanbul’dan satıldığını satan kişinin ise S.A. (39) olduğu tespit ettiler. Tespitin ardından şahsın Yeşilova Mahallesi’ndeki ikametine operasyon düzenleyen polis ekipleri, S.A.’yı gözaltına aldı.
Emniyete götürülen ve 4 adet benzer suçtan kaydı olduğu belirlenen S.A., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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