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İnşaatlardaki kombilere dadanan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 12:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşaat halindeki binalardan, yeni takılan kombileri çalarak sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.İzmit’te inşaatı tamamlanmak üzere olan dairelerden sıfır kombi çaldığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

İnşaatlardaki kombilere dadanan hırsız yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşaat halindeki binalardan, yeni takılan kombileri çalarak sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İzmit’te inşaatı tamamlanmak üzere olan dairelerden sıfır kombi çaldığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre 16-18 Haziran tarihleri arasında İzmit Yeşilova Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta, dairelere takılan kombilerinin çalındığını tespit eden görevliler, polis ekiplerine durumu bildirerek şikayetçi oldu. Şikayetlerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı. Dairelere takılan kombilerin seri numaraları üzerinden incelemelerini sürdüren ekipler, çalınan kombilerden birinin Gebze’de diğerinin ise İstanbul’dan satıldığını satan kişinin ise S.A. (39) olduğu tespit ettiler. Tespitin ardından şahsın Yeşilova Mahallesi’ndeki ikametine operasyon düzenleyen polis ekipleri, S.A.’yı gözaltına aldı.
Emniyete götürülen ve 4 adet benzer suçtan kaydı olduğu belirlenen S.A., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Yalova ve Bursa’da bulunan iki adet kombi sahiplerine teslim edilirken, diğer iki kombi ile ilgili arama çalışması devam ediyor.

İnşaatlardaki kombilere dadanan hırsız yakalandı

İnşaatlardaki kombilere dadanan hırsız yakalandı

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