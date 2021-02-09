İnşaatlardan 1 buçuk ton demir çalan 2 hırsız tutuklandı

Kastamonu’da il merkezinde inşaatlardan yaklaşık bin 500 kilogram ağırlığında demir çalan 2 hırsız tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesin de çeşitli tarihlerde Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla alakalı olarak olayların faili meçhul şüphelilerinin U.D., R.B. ve E.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmesi üzerine gerekli arama ve yakalama çalışmalarına başlanıldı. İl merkezinde bulunan inşaatlardan yaklaşık bin 500 kilogram demir çaldıkları tespit edilen şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, 2 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

