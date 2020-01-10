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  4. İnşaatlardan 3 milyon TL'lik malzeme çalan 3 kişiden 2'si tutuklandı

İnşaatlardan 3 milyon TL'lik malzeme çalan 3 kişiden 2'si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 22:54 | Son Güncelleme

MALATYA'da, polisin 1200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettiği, inşaatlardan 3 milyon TL değerinde malzeme çalan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, polisin 1200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettiği, inşaatlardan 3 milyon TL değerinde malzeme çalan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 19 inşaattan piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, hırsızlıkların yaşandığı adreslerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler izledikleri 1200 saatlik görüntünün ardından şüphelileri ve adreslerini tespit etti.
Polis, hırsızlığı yaptığı belirlenen, Ö.D., H.Ç. ve Y.K.'yı düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen 141 çeşit toplam 3 bin parça inşaat malzemesi ele geçirildi. Çalınan malzemelere el koyan polis, şüphelileri emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ve Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ö.D. ise serbest bırakıldı.

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