HABER

İnşaatlardan 4 kamyon malzeme çalan şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 18:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iki inşaattan yaklaşık 200 bin TL değerinde 4 kamyon malzeme çalmakla suçlanan 6 şüpheliden 4'ü jandarma tarafından yakalandı.

İnşaatlardan 4 kamyon malzeme çalan şüpheliler yakalandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iki inşaattan yaklaşık 200 bin TL değerinde 4 kamyon malzeme çalmakla suçlanan 6 şüpheliden 4'ü jandarma tarafından yakalandı.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartman inşaatında geçen çarşamba akşam saatlerinde inşaat malzemelerinin kamyonlara yüklenerek götürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kamyon inşaat malzemesi çalan şüphelilerin R.G. (22), V.Z. (48), S.K. (26), O.M. (19), C.E. (20) ve S.Y. (25) olduğunu belirledi. Antalya'ya gittiği tespit edilen şüphelilerden S.K., O.M., C.E. ve S.Y. dün jandarma tarafından çaldıkları malzemeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin 19 Eylül tarihinde aynı mahalledeki başka inşaattan da 3 kamyon malzeme çaldıklarını belirledi. Yaklaşık 200 bin TL değerindeki 4 kamyon malzemeyi çaldığı belirtilen S.K., O.M., C.E. ve S.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Soruşma kapsamında R.G. ve V.Z.'nin arandığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İnşaatlardan 4 kamyon malzeme çalan şüpheliler yakalandı

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Foça'da otluk alandaki yangın sert rüzgarla büyüdü (1)Foça'da otluk alandaki yangın sert rüzgarla büyüdü (1)
Kaza yapan otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulunduKaza yapan otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!

Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!

Öğretmenden herkesi şaşkına çeviren hareket!

Öğretmenden herkesi şaşkına çeviren hareket!

Eski eşten ilginç sözler! 'Paranı çatır çatır kocamla yiyeceğim...'

Eski eşten ilginç sözler! 'Paranı çatır çatır kocamla yiyeceğim...'

Gözünün önünde vurdular! Fenalık geçirdi

Gözünün önünde vurdular! Fenalık geçirdi

Sosyal medya bunu konuşuyor!

Sosyal medya bunu konuşuyor!

Sarı karpuz faydaları neler? Sarı karpuz tadıyla şaşırtıyor!

Sarı karpuz faydaları neler? Sarı karpuz tadıyla şaşırtıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.