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İnşaatlardan demir çalan kardeşler tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 14:02 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde inşaatlardan demir çalan Ali Z.

İnşaatlardan demir çalan kardeşler tutuklandı

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde inşaatlardan demir çalan Ali Z. (29) ile kardeşi Haydar Z. (25), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Pazarcık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki inşaatta meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için yaptığı çalışmada, şüphelilerin çaldıkları demirleri kamyonetle taşıdıklarını belirledi. Önce kamyonetin plakasını tespit eden ekipler, demirleri Ali Z. ile kardeşi Haydar Z.'nin çaldığını saptadı. Polis, yaptığı operasyonla 2 kardeşi yakalarken, adreslerinde yapılan aramada inşaatlardan çaldıkları öne sürülen 650 kilo bükülmüş inşaat demiri ile 450 kilo kalıp demiri olmak üzere toplam bir ton 100 kilo demir ele geçirildi.
Sorgularında suçlarını itiraf eden Ali Z. ile kardeşi Haydar Z., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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İnşaatlardan demir çalan kardeşler tutuklandıİnşaatlardan demir çalan kardeşler tutuklandıİnşaatlardan demir çalan kardeşler tutuklandı

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