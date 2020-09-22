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İnşaatta 5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 17:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir inşaatta çalıştığı sırada yaklaşık 5 metre yüksekten düşen bir işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Malkara Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına devam edilen bir fabrika inşaatında çalıştığı esnada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşen işçi Ali Y.

İnşaatta 5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir inşaatta çalıştığı sırada yaklaşık 5 metre yüksekten düşen bir işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malkara Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına devam edilen bir fabrika inşaatında çalıştığı esnada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşen işçi Ali Y. (51) yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı işçi, Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

İnşaatta 5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı

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