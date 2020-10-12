İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir inşaatın 3. katında çalışırken asansör boşluğuna düşen 2 işçiden 1’i hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Gülberen Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Abdurrahman A. ve Mahir El Haydar adlı iki işçi, inşatta çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçiler, durumu hemen 112 Acil Yardım Ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçileri düştükleri yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı işçi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Başiskele’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Mahir El Haydar adlı işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, iş kazası hakkında inceleme başlattı.

