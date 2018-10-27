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İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 17:34 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, 5 katlı bir binanın inşaatında çalışan işçi Mücahit Çakılkaya, birinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı.  Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi.

İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 5 katlı bir binanın inşaatında çalışan işçi Mücahit Çakılkaya, birinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı inşaatın birinci katında çalışan işçi Mücahit Çakılkaya, dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Çakılkaya'yı, düştüğü yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Çakılkaya, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandıİnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandıİnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

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