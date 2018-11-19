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İnşaatta borç-alacak kavgası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 17:06 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde müteahhit Mehmet Tokgöz (38), borç-alacak tartışmasında Can K.

İnşaatta borç-alacak kavgası: 2 yaralı

Burhan CEYHAN- Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde müteahhit Mehmet Tokgöz (38), borç-alacak tartışmasında Can K. (36) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Seken kurşunlardan biri Nazilli Belediyesi temizlik işçisi Ali Özdemir'in omzuna isabet etti. Polis, şüpheli Can K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kurtuluş Mahallesi, 93 Sokak'taki bir inşaata saat 12.30 sıralarında gelen Can K., iddiaya göre, müteahhit Mehmet Tokgöz ile borç-alacak yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belinden tabancasını çıkaran Can K., Tokgöz'e peş peşe 4 el ateş etti. Seken kurşunlardan biri de kaldırımdaki Nazilli Belediyesi temizlik işçisi Ali Özdemir'in omzuna isabet etti. Can K. olayın ardından kaçtı.
Yaralılar Tokgöz ve Özdemir, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, şüpheli Can K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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İnşaatta borç-alacak kavgası: 2 yaralıİnşaatta borç-alacak kavgası: 2 yaralıİnşaatta borç-alacak kavgası: 2 yaralıİnşaatta borç-alacak kavgası: 2 yaralı

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